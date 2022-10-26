Липецк, 26 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Ограничение на полёты в аэропорт Липецка продлено до 3 ноября, об этом сообщила пресс-служба Росавиации 26 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Помимо аэропорта Липецка, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Новое ограничение введено до 03:43 мск 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые ограничение на полёты для 11 российских аэропортов ввели 24 февраля, с тех пор одно продлевалось более 40 раз.