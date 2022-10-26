Москва, , 10:07 — REGNUM Не исключено, что до конца 2022 года в РФ ставки по банковским вкладам будут постепенно возрастать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Центральный банк, по моему мнению, на следующем заседании Совета директоров ЦБ РФ оставит ключевую ставку на текущем уровне — 7,5%, — сказал Щербаченко. — В последние два месяца в банковском секторе наблюдается отток наличных денежных средств с банковских вкладов, увеличилась потребность банков в дополнительном привлечении денежных средств. Банки начали поднимать ставки по депозитам до 8,5-9%. Не исключено, что при текущей ситуации и при незначительном сохранении ключевой ставки ЦБ РФ до конца года ставки по банковским вкладам будут и дальше постепенно возрастать, привлекая обратно денежные средства в банковский сектор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российский финансовым рынок может «раскачаться» из-за множества разнонаправленных факторов.

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