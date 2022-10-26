Москва, 26 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Не исключено, что до конца 2022 года в РФ ставки по банковским вкладам будут постепенно возрастать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Центральный банк, по моему мнению, на следующем заседании Совета директоров ЦБ РФ оставит ключевую ставку на текущем уровне — 7,5%, — сказал Щербаченко. — В последние два месяца в банковском секторе наблюдается отток наличных денежных средств с банковских вкладов, увеличилась потребность банков в дополнительном привлечении денежных средств. Банки начали поднимать ставки по депозитам до 8,5-9%. Не исключено, что при текущей ситуации и при незначительном сохранении ключевой ставки ЦБ РФ до конца года ставки по банковским вкладам будут и дальше постепенно возрастать, привлекая обратно денежные средства в банковский сектор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российский финансовым рынок может «раскачаться» из-за множества разнонаправленных факторов.