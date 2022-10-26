Пекин, 26 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Горнодобывающие компании Австралии, крупнейшего в мире производителя лития, пытаются продвинуться в глобальной цепочке поставок материалов для аккумуляторов электромобилей благодаря партнерству с крупными перерабатывающими компаниями США и Китая, сообщает 25 октября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Хотя Австралия является крупнейшим в мире производителем лития, переработка полезных ископаемых в стране долгое время считалась нерентабельной из-за высоких затрат на электроэнергию и рабочую силу. Но с ростом индустрии электромобилей бизнес-среда изменилась. Построенные рядом с шахтами и оснащенные автоматикой, «эти новые австралийские заводы работают по вполне конкурентоспособной цене», — сообщает Nikkei Asia со ссылкой на аналитика.

Добыча полезных ископаемых уже давно является краеугольным камнем австралийской экономики. Отрасль сильно ориентирована на экспорт, с минимальной переработкой на месте. За последние несколько десятилетий раздавались голоса, призывающие отрасль открывать и расширять новые технологии добычи полезных ископаемых, поощрять переработку большей доли сырья в Австралии и создавать больше местных рабочих мест; однако медленный прогресс разочаровывает.

В настоящее время, когда автопроизводители стремятся к экологически чистому энергетическому будущему, инвесторы вкладывают миллиарды в отрасль и добиваются технологического прогресса в этом процессе. Хотя еще предстоит выяснить, стали ли австралийские заводы конкурентоспособными по цене, как-то утверждает Nikkei Asia. Очевидно, что добытчики в Австралии хотят воспользоваться возможностью продвинуться вверх по цепочке поставок и получать больше прибыли за счет «партнерских отношений с крупными перерабатывающими компаниями США и Китая», отмечает газета.

Растущее желание австралийских шахтеров привлечь американские и китайские перерабатывающие компании к инвестированию в горнодобывающую промышленность Австралии является позитивным знаком для всех сторон. В частности, поскольку австралийское правительство, действуя в ногу с США, усилило контроль за китайскими фирмами и даже расправилось с некоторыми китайскими предприятиями, такие призывы австралийских шахтеров к сотрудничеству также говорят сами за себя.

По данным Управления международной торговли США, Австралия является четвертой по величине горнодобывающей страной в мире после Китая, США и России. Китай является одним из крупнейших производителей многих важнейших минералов, которые необходимы для производства элементов, начиная от аккумуляторов для электромобилей и заканчивая солнечными панелями. Несомненно, китайские предприятия имеют богатый опыт в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, и некоторые из них располагают достаточными средствами для зарубежных инвестиций.

В настоящее время Китай является одним из крупнейших экспортеров горнодобывающего оборудования в Австралию, и у двух стран есть еще более широкие возможности для сотрудничества во многих областях, таких как обработка материалов. Переработка полезных ископаемых внутри страны может дать австралийским производителям конкурентное преимущество в производстве востребованных товаров, таких как компоненты для транспортных средств с новой энергией, и, следовательно, обеспечить новый импульс для экономического роста Австралии.

Австралии еще предстоит пройти долгий путь для развития собственной промышленности по переработке материалов, а международное сотрудничество и иностранные инвестиции помогут стране ускорить это развитие. Иностранные инвестиции могут помочь Австралии реализовать свой экономический потенциал, предоставив капитал для финансирования смежных отраслей. Однако для того, чтобы такое взаимовыгодное сотрудничество осуществилось, правительству Австралии крайне важно создать благоприятную среду для иностранных инвестиций и избегать политизации экономических вопросов, сообщает газета.

Желание австралийского делового сообщества привлечь китайские инвестиции должно быть услышано политиками в Канберре. Если правительство Австралии сможет создать позитивную атмосферу для китайских инвесторов, нет никаких сомнений в том, что взаимовыгодное сотрудничество поможет придать новый динамизм и внести новый вклад в экономический рост Австралии.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Австралией. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И в сентябре провел встречу с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг, в ходе которой обе стороны подтвердили позицию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и разделили мнение о том, что обе страны должны следовать духу взаимного уважения, чтобы вернуть двусторонние отношения в нужное русло. отслеживайте как можно раньше.

За последние 50 лет дипломатических отношений взаимная выгода и беспроигрышный подход всегда были сутью китайско-австралийских отношений. Теперь то, как продолжить это взаимовыгодное сотрудничество, оправдать ожидания бизнес-сообщества, станет проверкой политической мудрости австралийских лидеров, подытоживает издание.