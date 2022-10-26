Киев, 26 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В трёх регионах, которые расположены на западной части территории б. УССР п находятся под контролем нацистского режима Киева, объявлена воздушная тревога. Об этом 26 октября сообщают киевские СМИ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

Уточняется, что режим воздушной тревоги был объявлен в Тернопольской, Волынской и Ровненской областях на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Николаевской области под обстрел 25 октября попали два объекта инфраструктуры.