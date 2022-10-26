Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Церемония спуска на воду рыболовного траулера «Капитан Тузов» состоялась на петербургском судостроительном заводе «Северная верфь». Об этом сообщает 26 октября телеканал «Санкт-Петербург».

Пресс-служба АО «Объединенная судостроительная корпорация». Траулер-процессор «Капитан Тузов»

В основе создания рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170 701 заложены современные технические решения. Например, благодаря капсулообразной форме носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow мореходные качества улучшаются, а пространства для экипажа на борту теперь больше.

Начинка судна позволяет сделать его рыбным заводом на плаву. На его базе возможен не только лов рыбы, но и обработка, а также заморозка до 150 тонн рыбы в сутки. Траулер позволяет добывать треску, пикшу и другие виды рыб.

Судно назвали в честь капитана рыбопромысловых судов Мурманского тралового флота Василия Тузова, отмеченного за успехи и рекорды в ловле рыбы.

Траулер построен для российской рыболовецкой компании «Норебо». Это уже пятое судно из десяти, которое строят в рамках контракта с холдингом. После окончания работ траулер направят в Северную Атлантику. А часть судов будут использовать на Дальнем Востоке.