Энглвуд-Клифс, , 10:05 — REGNUM Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны наиболее уязвимы к резкому росту цен на энергоносители.

Добыча нефти (сс) John Hill

«Не США больше всего пострадают от высоких цен на энергоносители», — сказал Бироль в интервью CNBC.

По словам Бироля, больше всего пострадают страны — импортеры нефти в Африке, Азии и Латинской Америке из-за роста цен на импорт и ослабления их валют.

«Мы столкнулись с первым по-настоящему глобальным энергетическим кризисом, — повторил Бироль ранее сделанное им утверждение. — Наш мир еще никогда не был свидетелем энергетического кризиса такой сложности и глубины».

Он добавил, что нестабильность на нефтяных рынках будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт вокруг б. УССР.

В начале месяца ОПЕК+ согласилась ввести глубокое сокращение добычи, пытаясь стимулировать восстановление цен на сырую нефть, несмотря на призывы США увеличить добычу, чтобы помочь мировой экономике.

Также Бироль раскритиковал решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, сравнив действия стран — экспортеров нефти с «голом, забитым в собственные ворота».

Результатом повышения цен станет то, что экономика окажется на грани рецессии, что, по его мнению, приведет к созданию условий, не благоприятных ни для покупателей, ни для продавцов.

Кроме того, Бироль ожидает, что в мире «сохранятся высокие цены на СПГ». По его словам, цены на СПГ в Азиатском регионе в среднем в пять раз выше, чем за последние пять лет, и в следующем году ситуация осложнится еще больше.

«Европа хочет покупать СПГ, Китай возвращается в качестве крупного импортера СПГ, а на рынок выходит очень мало новых мощностей», — так он объяснил причины ухудшения.

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