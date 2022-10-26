Москва, , 10:05 — REGNUM В России цены на говядину на прилавках, как и на колбасу, перед Новым годом немного подрастут — в рамках 10% процентов, не более. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ продлят на 2023 год нулевую ввозную пошлину на импортную говядину.

Говядина Alpha

«Решение продолжить практику с нулевой пошлиной на говядину правильное, — сказал Чеглов. — Но это тактическое решение, чтобы сбалансировать сложившийся спрос и предложение. И закрыть потребности колбасного производства. Но надо иметь в виду, что предъявляемый спрос занижен высокими ценами на прилавках и недостатком предложения говядины чуть более низкого качества мяса. Нужен конкретный план по стимулированию выращивания мясных пород коров в малых и средних хозяйствах страны».

По его словам, цены на говядину на прилавках, как и на колбасу, перед Новым годом немного подрастут — в рамках 10% процентов, не более.

«После Нового года цены как обычно скорректируются. Многое будет зависеть от того, будут ли выбраны уже установленные квоты по импорту и стабильности экономической ситуации. Да и рынок в значительной степени консолидирован, контролируется властями и ФАС. Рисков резкого роста цен на говядину в России не наблюдается», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, с 11 по 17 октября говядина подорожала на 0,2%.

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