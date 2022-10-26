Благовещенск, , 10:10 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Амвросиевский район Донецкой Народной Республики. По его оценке, восстановление инфраструктуры в муниципалитете идёт хорошо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства Приамурья.

Глава Амурской области Василий Орлов Kremlin.ru

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Глава региона проверил, как выполняются ранее запланированные работы и наметил перечень дел по дальнейшему восстановлению объектов. Также состоялась его встреча с руководителем администрации Амвросиевского района Игорем Лызовым.

«Самое сложное в этом году было разобраться, что из себя представляет Амвросиевский район, его экономика, команда района. В целом считаю, что работа организована хорошо», — отметил Василий Орлов.

Всего в муниципалитете ремонтируют 34 объекта, по 13 из них работы уже закончены, по остальным — будут завершены до конца 2022 года. Игорь Лызов подчеркнул, что особенно актуальна для муниципалитета помощь в восстановлении водозабора.

«Была кризисная ситуация, когда был повреждён водозабор, но сейчас там проектные работы провели, есть подрядчик, есть финансирование. Проблему решим. Мы единственный из районов, который не испытывает проблем с питьевой водой. Вовремя были приобретены насосы, вложены деньги в теплосеть, мы вошли в зиму с готовностью 100% благодаря губернатору, рабочей группе, которая оперативно отработала», — сказал Игорь Лызов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амвросиевском районе губернатор Приамурья также осмотрел повреждённые школы и ход их восстановления.