Благовещенск, 26 октября 2022, 10:10 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил Амвросиевский район Донецкой Народной Республики. По его оценке, восстановление инфраструктуры в муниципалитете идёт хорошо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства Приамурья.
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Глава региона проверил, как выполняются ранее запланированные работы и наметил перечень дел по дальнейшему восстановлению объектов. Также состоялась его встреча с руководителем администрации Амвросиевского района Игорем Лызовым.
Всего в муниципалитете ремонтируют 34 объекта, по 13 из них работы уже закончены, по остальным — будут завершены до конца 2022 года. Игорь Лызов подчеркнул, что особенно актуальна для муниципалитета помощь в восстановлении водозабора.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амвросиевском районе губернатор Приамурья также осмотрел повреждённые школы и ход их восстановления.