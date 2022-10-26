Новый Некоуз, Ярославская область, 26 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Некоузском районе Ярославской области подрядчик остался не у дел из-за дома-призрака. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по региону.

Yaroslavl.fas.gov.ru Герб УФАС

Администрацией Некоузского района была объявлена закупка на очистку и углубление пожарного водоёма, который расположен в селе Новый Некоуз на улице Депутатской рядом с домом №2. Потенциальный участник приехал на место, чтобы осмотреть водоём и оценить свои силы, однако, не нашёл на указанном месте дома №2, зато рядом был дом под №4, а недалеко от него и водоём, который был принят за нужный объект. После оценки примерного объёма, мужчина принял решение об участии в аукционе и стал его победителем.

«Уже после заключения контракта выяснилось, что заказчику требовались работы в отношении другого водоема, который расположен между домами 13 и 25 по Депутатской улице, где ранее и был расположен злополучный дом № 2. Однако поскольку в отношении данного водоема требовался больший объем работ, на который подрядчик изначально не рассчитывал, индивидуальный предприниматель к выполнению работ по контракту так и не приступил», — рассказали в ярославском УФАС.

В результате местные власти решили включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Однако во время разбирательства выяснилось, что ошибся не он, а администрация, допустившая ошибку в документах. На карте был указан не «существующий ныне дом №2». Во время объявления повторной закупки заказчик приписал ещё одну цифру в смете и получился дом №25, возле которого и расположен водоём, который необходимо привести в порядок. Правда, работы выполнял уже другой подрядчик.