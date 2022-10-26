Москва, 26 октября 2022, 10:02 — REGNUM Ситуация с отзывом письма конгрессменов от Демократической партии США президенту страны Джо Байдену является «миражами демократии», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В эфире радио Sputnik она прокомментировала ситуацию, в которой конгрессмены-демократы сначала направили письмо Байдену с призывом к дипломатическому разрешению конфликта на территории б. УССР, а затем отозвали его.
«Миражи демократии», — сказала представитель МИД России.
Ранее в американских СМИ рассказали о реакции Киева на письмо конгрессменов Джо Байдену.