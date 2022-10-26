Париж, 26 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц попытаются возродить франко-германский тандем, отягощенный серией споров, от энергетики до обороны, на фоне ситуации на территории бывшей УССР, передает BFM TV.

Bundesregierung.de Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

Во время обеда в Елисейском дворце два лидера будут стремиться «укрепить франко-германское сотрудничество» и ответить на общие вызовы «единым и сплоченным образом».

«Франко-германская пара расходится, поэтому она парализована», — встревожен бывший премьер-министр и министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен.

«Мы не можем позволить себе в этот исторический момент не иметь единой и сильной Европы. Он начинается с плодотворного франко-германского диалога», — предупредил Доминик де Вильпен.

Германия, одна из наиболее пострадавших из-за своей зависимости от российского газа стран, предприняла «смену модели, дестабилизирующий характер которой нельзя недооценивать», анализирует Эммануэль Макрон. Канцлер Германии объявил о плане помощи в размере 200 млрд долларов физическим и юридическим лицам перед лицом резкого роста цен, в частности, на газ после сокращения поставок, введенного Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон может унизить канцлера Германии Олафа Шольца, если откажет в проведении совместной пресс-конференции по итогам встречи в Париже.