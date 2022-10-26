Самара, , 10:11 — REGNUM Центр для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, намерены создать в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Малолетние хулиганы Цитата из х/ф «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983. СССР

Данный вопрос рассматривался на заседании областной антинаркотической комиссии.

Сообщается, что ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров давал чиновникам поручение рассмотреть опыт учреждения комплексного обслуживания для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Тогда Азаров предложил взять за основу идею «Хулиганодома», который был создан в Нижнем Новгороде. Это учреждение самарский губернатор осмотрел во время своего визита в соседний регион, пояснили в пресс-службе.

«Ребята могут там заняться любимым делом, ремесло получить, вовлекаются в волонтерские и другие проекты. Там же работают психологи. Там же и выявляются и наркозависимые. У них есть, где переночевать, если ребенок попал в сложную жизненную ситуацию», — приводит пресс-служба слова Азарова.

По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьёвой, вопрос о создании такого центра в регионе находится в стадии проработки.

«Учреждений такого формата у нас в регионе нет. Ребенок-сирота, который может вернуться в социальное учреждение, — это понятно, он там родной человек, его воспитатели, директора всегда примут. А остальные? Это хороший опыт создания центра для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию», — заявил глава региона.

Он поручил чиновникам в срок до 1 декабря подобрать соответствующее помещение для центра.