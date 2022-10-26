Санта-Моника, США, , 10:01 — REGNUM В Сеть выложили трейлер будущего мини-сериала «Флейшман в беде» на основе одноимённой книги писательницы Тэффи Бродессер-Акнер. Ролик был опубликован 25 октября на YouTube-канале FX Networks.

Джесси Айзенберг в роли Марка Цукерберга Цитата из х/ф «Социальная сеть». Реж. Дэвид Финчер. 2010. США

Главную роль в шоу исполнит Джесси Айзенберг, он сыграет мужчину в разводе, бывшая супруга которого неожиданно исчезает. После этого герою придётся столкнуться с морем проблем из-за того, что он вынужден будет одновременно заботиться о детях, заниматься карьерой и не забывать о налаживании личной жизни. Премьера картины состоится 17 ноября 2022 года на сайте онлайн кинотеатра Hulu.

Напомним, зрители могли видеть Джесси Айзенберга в таких фильмах, как «Социальная сеть», «Иллюзия обмана», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Лига справедливости Зака Снайдера» и других. В качестве шоураннера (главного продюсера) проекта «Флейшман в беде» выступает сама Тэффи Бродессер-Акнер.

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