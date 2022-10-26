Адамовский район, Оренбургская область, , 10:00 — REGNUM В Оренбургской области суд отказал в административном иске об отмене решения Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Адамовского района об итогах голосования по дополнительным выборам депутатов, сообщили в пресс-службе райсуда.

Выборы ulleo

Истцами выступили областное отделение КПРФ и местная жительница. Они полагали, то ТИК незаконно вернула документы представителю партии, которая желала участвовать в качестве кандидата в выборах депутатов. Незаконно отказавшись зарегистрировать представителя КПРФ в качестве кандидата, территориальная избирательная комиссия тем самым, по мнению истцов, нарушила право избирать и быть избранным, поскольку их представитель не смог участвовать в выборах в качестве кандидата, а избиратели не смогли отдать за нее свой голос. Таким образом, действительная воля избирателей данной избирательной кампании не установлена, в связи с чем, итоги выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Адамовский район Оренбургской области пятого созыва, следует признать незаконными и отменить.

Между тем суд признал возвращение документов представителю КПРФ законным, поскольку они были поданы позднее установленного законом 45-дневного срока до начала выборов. Срок подачи документов истек 27 июля 2022 года. Судебная инстанция также не нашла оснований для отмены решения ТИК об итогах голосования по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования, поскольку каких-либо нарушений в ходе избирательной кампании, судом не установлено.

Судебный акт в законную силу не вступил, обжалован представителем истца в апелляционном порядке.

Добавим, дополнительные выборы депутатов совета депутатов Адамовского района пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 состоялись в сентябре 2022 года. На мандат претендовали пять человек. Однако регистрацию прошли только трое. Представителю КПРФ отказали в регистрации, а один самовыдвиженец утратил статус выдвинутого депутата. На выборах победили два единоросса.