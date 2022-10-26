Херсон, , 09:59 — REGNUM Изменений на херсонском направлении на утро 26 октября нет, все попытки ВСУ прорвать линии обороны безуспешны. Об этом говорится в видеосообщении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, размещённом в телеграм-канале.

Специальная военная операция Министерство обороны Российской Федерации

«На Херсонском направлении всё без изменений. Наши войска гасят укронацистов и дают им понять, что здесь им делать нечего. Постоянные контратаки, которые немногочисленными группами разваливаются — ещё один ответ на то, что в Херсонскую землю, в русскую землю ходить бессмысленно», — сказал Стремоусов.

Он также подчеркнул, что Херсонская область — это теперь Россия.

«Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы хотим напомнить ещё раз, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня — это Херсонская область, и мы действуем как единое государство», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября в Херсонской области действует военное положение. Власти организовали перемещение жителей районов региона с правого берега Днепра на левый — в целях безопасности.