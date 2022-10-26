Астана, , 10:07 — REGNUM Общество и государство будут обновляться качественнее и динамичнее после введения однократного семилетнего президентского срока в Казахстане. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 26 октября, выступая в общественном штабе по поддержке его кандидатуры на выборах главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

1 сентября в послании к народу Токаев объявил о проведении осенью внеочередных президентских выборов, позднее их назначили на 20 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Токаев подписал закон о внесении поправок в конституцию, согласно которым президент будет исполнять полномочия в течение семи лет без права переизбрания.

«Однократный семилетний срок президентства придаст новое качество и динамику процессу обновления в обществе и государстве, создаст надёжный заслон попыткам монополизации и даже узурпации власти», — сказал Токаев.

Он добавил, что кардинальные изменения в избирательной системе позволят гражданам деятельно участвовать формировании подлинно народных маслихатов — местных представительных органов — и парламента. Прямая выборность глав администраций городов и районов повысит эффективность системы местного государственного управления.

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