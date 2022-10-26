Москва, , 09:58 — REGNUM До конца октября около 14 тыс. казаков России будут задействованы в выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»).

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда Vsko.ru

«Казачьи общества — это не части и подразделения постоянной боевой готовности. <…> Главное в их жизни — честь, совесть, служение Родине, стремление быть полезными стране и народу. Как представители общественного движения, современные казаки — простые пахари, что называется, от сохи — фермеры, токари, водители, слесари, инженеры, учителя, врачи, аграрии, наделенные генетической памятью и чувством ответственности за судьбу Родины. В первые дни специальной военной операции без должного обучения, боевого слаживания добровольцы казачьих отрядов, не дожидаясь ни статуса участника боевых действий, ни обмундирования, ни поступлений зарплаты, ни тепловизоров, ни БПЛА — вошли в зону боевых действий, в самое пекло первых боестолкновений», — сказал Долуда в интервью редакции Правды. ру.

Николай Долуда подчеркнул, что в самые критичные для СВО моменты именно казаки удерживали Красный Лиман. И сегодня держат оборону на важных направлениях десять добровольческих казачьих отрядов. В ходе СВО не обошлось без потерь. Погибли 129 казаков, 412 — получили ранения.

Сегодня Всероссийское казачье общество объединяет в своих рядах 160 тыс. казаков в возрасте от 18 до 65 и старше лет, привёл данные казачий генерал. Из них 40% — казаков в возрасте 60 лет и старше, 20% — представители студенческой молодежи. И 70 тыс. казаков (40% от общего состава) — в возрасте от 35 до 60 лет. До конца октября около 14 тыс. человек (с учётом частичной мобилизации и пребывания в рядах Вооружённых сил РФ), а это 20% от численности казаков, подпадающих под мобилизацию, — будут задействованы в выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

На базе войсковых казачьих обществ России созданы добровольческие казачьи отряды «Таврида», «Терек», «Ермак», «Тигр». На базе Союза казаков-воинов России и Зарубежья создана казачья бригада «Дон». Ежемесячно личный состав созданных казачьих отрядов пополняют около 500 добровольцев.

«Специальная военная операция, как лакмусная бумага, выявляет слабость тех структур, которые не встроены в единую систему государственных задач. Атаманы Енисейского, Забайкальского, Иркутского, Сибирского, Уссурийского войсковых казачьих обществ не озаботились тем, чтобы поднять казаков и объединить в добровольческий казачий отряд, подставить плечо тем казакам и воинам России, которые сегодня на передовой сдерживают натиск вооруженных до зубов [киевских боевиков]. Это не значит, что казаки этих казачьих обществ не принимают участие в СВО. Воюют в составе созданных казачьих групп. Но войсковых казачьих отрядов в районе боевых действий от этих ВКО нет», — отметил Долуда.

На данные момент казачьи добровольческие отряды сталкиваются с проблемой недостаточного укомплектования бойцов средствами связи, оборудованием и приборами, необходимыми в ходе боевых действий. Однако этот вопрос решается в оперативном порядке совместно с органами власти и представителями бизнеса.