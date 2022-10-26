Москва, 26 октября 2022, 09:58 — REGNUM До конца октября около 14 тыс. казаков России будут задействованы в выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»).

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда
Vsko.ru

«Казачьи общества — это не части и подразделения постоянной боевой готовности. <…> Главное в их жизни — честь, совесть, служение Родине, стремление быть полезными стране и народу. Как представители общественного движения, современные казаки — простые пахари, что называется, от сохи — фермеры, токари, водители, слесари, инженеры, учителя, врачи, аграрии, наделенные генетической памятью и чувством ответственности за судьбу Родины. В первые дни специальной военной операции без должного обучения, боевого слаживания добровольцы казачьих отрядов, не дожидаясь ни статуса участника боевых действий, ни обмундирования, ни поступлений зарплаты, ни тепловизоров, ни БПЛА — вошли в зону боевых действий, в самое пекло первых боестолкновений», — сказал Долуда в интервью редакции Правды. ру.

Николай Долуда подчеркнул, что в самые критичные для СВО моменты именно казаки удерживали Красный Лиман. И сегодня держат оборону на важных направлениях десять добровольческих казачьих отрядов. В ходе СВО не обошлось без потерь. Погибли 129 казаков, 412 — получили ранения.

Сегодня Всероссийское казачье общество объединяет в своих рядах 160 тыс. казаков в возрасте от 18 до 65 и старше лет, привёл данные казачий генерал. Из них 40% — казаков в возрасте 60 лет и старше, 20% — представители студенческой молодежи. И 70 тыс. казаков (40% от общего состава) — в возрасте от 35 до 60 лет. До конца октября около 14 тыс. человек (с учётом частичной мобилизации и пребывания в рядах Вооружённых сил РФ), а это 20% от численности казаков, подпадающих под мобилизацию, — будут задействованы в выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

На базе войсковых казачьих обществ России созданы добровольческие казачьи отряды «Таврида», «Терек», «Ермак», «Тигр». На базе Союза казаков-воинов России и Зарубежья создана казачья бригада «Дон». Ежемесячно личный состав созданных казачьих отрядов пополняют около 500 добровольцев.

«Специальная военная операция, как лакмусная бумага, выявляет слабость тех структур, которые не встроены в единую систему государственных задач. Атаманы Енисейского, Забайкальского, Иркутского, Сибирского, Уссурийского войсковых казачьих обществ не озаботились тем, чтобы поднять казаков и объединить в добровольческий казачий отряд, подставить плечо тем казакам и воинам России, которые сегодня на передовой сдерживают натиск вооруженных до зубов [киевских боевиков]. Это не значит, что казаки этих казачьих обществ не принимают участие в СВО. Воюют в составе созданных казачьих групп. Но войсковых казачьих отрядов в районе боевых действий от этих ВКО нет», — отметил Долуда.

На данные момент казачьи добровольческие отряды сталкиваются с проблемой недостаточного укомплектования бойцов средствами связи, оборудованием и приборами, необходимыми в ходе боевых действий. Однако этот вопрос решается в оперативном порядке совместно с органами власти и представителями бизнеса.