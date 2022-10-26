Южно-Сахалинск, 26 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В ходе специальной операции в защиту Донбасса при исполнении воинских обязанностей погиб житель Холмска Сергей Сергеевич Ефанов, об этом в своём телеграм-канале 26 октября сообщил мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.

Скорбь

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«Он защищал нашу Родину стойко и мужественно. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Все жители Холмского района скорбят вместе с вами», — написал Любчинов.

Он подчеркнул, что семье погибшего военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в лагере для военнопленных «Запад-1» в Днепропетровске киевские надзиратели издеваются над военнопленными, рассказал РИА Новости вернувшийся из плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.