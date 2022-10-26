Барнаул, 26 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предуппедило о существенном изменении погодных условий. По данным синоптиков, днём 27 и ночью 28 октября в регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с, местами по югу порывами до 22 м/с.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Снег

Прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, похолодание. Местами по краю возможны гололёдные явления, появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае проявляла 22–24 октября.

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