Донецк, 26 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 26 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 09:43 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим временного ограничения полётов продлевается для аэропорта Брянска.