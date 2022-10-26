Сеул, , 09:57 — REGNUM В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления сотрудничества в различных областях, включая изменение климата, а также вопросы, представляющие региональный интерес.

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин сообщил, что Сеул расширит помощь в целях развития, чтобы помочь странам Тихого океана справиться с климатическим кризисом, а также призвал правительства Тихоокеанских островных стран поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

Известно, что во встречи приняли участие министры иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи, Фиджи, Маршалловых островов, Тувалу, Вануату, Тонги, Палау, Ниуэ, Науру, Кирибати, Микронезии, Самоа и Островов Кука.

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