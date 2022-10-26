Елабужский район, Татария, , 10:11 — REGNUM В Елабужском районе Татарии утром 26 октября столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

ДТП в Татарии t. me/mvdtatarstana

По предварительным данным, рядом с коттеджным поселком Царицыно в 07:45 (мск) 50-летний водитель автомобиля «Рено» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом марки «Нефаз». В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля и пострадал один пассажир автобуса.

Ранее ИА REGNUM передавало, 23 октября в Альметьевском районе Татарии нетрезвый водитель иномарки скрылся с места аварии после наезда на дорожного рабочего.

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