Черкесск, , 09:55 — REGNUM Карачаево-Черкесия за третий квартал 2022 года почти на четверть умножила объем произведенной минеральной воды. Всего предприятия региона разлили в бутылки 133,8 млн литров воды. Республика стала лидером среди субъектов РФ по этому показателю, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Минеральная вода Hans

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в пятерку лидеров также вошли производители минеральной воды из Ставропольского края, Новосибирской и Липецкой области, а также Москвы. Краснодарские производители заняли шестое место.

Ранее сообщалось, что компании из Карачаево-Черкесии, производящие минеральную воду, стали выходить со своей продукцией на мировые рынки. Так, компания «Архыз Оригинал» (входит в АФК «Система») начала поставки продукции в Китай, пишет РБК. В 2022 году эта компания планирует поставить своим иностранным партнерам около 400 тыс. литров воды, а в следующем году увеличить поставки в три-четыре раза.