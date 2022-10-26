Ульяновск, 26 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области медицинские работники собрали благотворительную помощь коллеге, который отправился добровольцем в госпиталь Мариуполя. Он продал свой дом, а на вырученные средства приобрёл медикаменты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

О поступке реаниматолога Сергея Куликова рассказал на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских. Говоря о поддержке мобилизованных граждан и сборе гуманитарной помощи, глава региона заявил, что «масштабы сбора превысили все ожидания» и привёл в качестве примера сбор помощи врачу-добровольцу:

«Яркий пример — наш земляк, анестезиолог-реаниматолог Сергей Геннадьевич Куликов. О нём я узнал от его коллег — ульяновских медиков, которые по просьбе добровольца на собственные средства закупили необходимые медикаменты и материалы».

Власти отмечают, что Сергей Куликов более 18 лет работал в Центральной городской клинической больнице Ульяновска, четыре года назад переехал в Самару. В начале лета 2022 года отправился добровольцем в госпиталь Мариуполя, продав свой дом и закупив на вырученные средства медикаменты и расходные материалы.

«Я лично разговаривал с Сергеем Геннадьевичем по телефону, он обратился с вопросом приобретения автомобиля. С автомобилем мы вопрос решили. В ближайшие дни мы его доставим», — заверил Алексей Русских.

Врач-анестезиолог Ульяновской областной клинической больницы Ольга Идрисова рассказала, что коллектив по просьбе коллеги-добровольца собрал 250 тыс. рублей. Почин поддержали и другие медицинские организации, которые привозили медикаменты, вещи первой необходимости, расходные материалы. Закуплены тысячи шприцов, перчаток, зондов, эндотрахеальных трубок, наборов для экстренной медицинской помощи взрослым и детям.

Напомним, что в Мариуполе развёрнута «база для ульяновских строителей», которые помогают восстанавливать 17 объектов. Ранее строители провели в спортивный праздник для мариупольских школьников.

Как сообщало ИА REGNUM , Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом Луганской Народной Республики, помогая восстанавливать инфраструктуру, в том числе коммунальные сети.