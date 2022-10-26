Брянск, 26 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлевается для аэропорта Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе Росавиации.

Взлетная полоса

Новое ограничение установлено до 03:45 по московскому времени 3 ноября 2022 года. Вместе с Брянском в режиме ограничения продолжают оставаться ещё 10 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Брянска закрыт с февраля 2022 года.