Астана, , 10:51 — REGNUM Казахстанскому политзаключенному Ермеку Тайчибекову отказали в апелляции. Об этом ИА REGNUM сообщил 27 октября политолог из Казахстана на условиях анонимности.

Ермек Тайчибеков Страница Ермека Тайчибекова во «ВКонтакте»

«Для судей в Казахстане главное — это животный инстинкт самосохранения, выражающийся в защите личного статуса, положения и служебной карьеры. Тем более, когда есть за спиной поддержка в лице своего непосредственного шефа — Акана Маратовича Жумагулова, человека, которому безразличны закон и правовые нормы», — заявил политолог.

Эти люди кормятся из государственного бюджета, получая огромную заработную плату, льготы и привилегии, и расплачиваясь за это вынесением неправосудных, противозаконных актов, полагает собеседник агентства.

«Тем самым они злонамеренно дискредитируют наше государство и бросают тень на нашего президента-реформатора Касым-Жомарта Токаева», — заключил эксперт