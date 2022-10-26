Москва, 26 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Правительство России поддержало законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам специальной военной операции России на территории б. УССР. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Ты записался добровольцем?

Проект закона получил положительное заключение правительства, пояснили в пресс-службе. Уточняется, что получившие ранение в ходе специальной операции могут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны могли предотвратить начало боевых действий на территории б. УССР, признав Крым частью России, пишет американское издание The New Yorker.