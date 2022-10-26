Москва, , 09:52 — REGNUM Миражами демократии назвала отзыв американскими конгрессменами-демократами письма президенту США Джо Байдену с призывом к началу переговоров с Россией для прекращения конфликта на территории б. УССР официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский дипломат сыронизировала по поводу такого резкого изменения настроений конгрессменов от Демпартии США.

«Миражи демократии. Вы же знаете — это свобода слова, принципиальность позиции, это отстаивание прав избирателей. Это то, о чём мы говорим постоянно. К этому всё это и относится. Это ещё и про разделение властей», — пошутила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала, что киевский режим считает возможные переговоры с Москвой «нежизнеспособным» предложением, письмо группы американских либералов в адрес главы Белого дома Джо Байдена Киев расценивает как сигнал для президента России Владимира Путина.