Москва, 26 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Миражами демократии назвала отзыв американскими конгрессменами-демократами письма президенту США Джо Байдену с призывом к началу переговоров с Россией для прекращения конфликта на территории б. УССР официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат сыронизировала по поводу такого резкого изменения настроений конгрессменов от Демпартии США.

«Миражи демократии. Вы же знаете — это свобода слова, принципиальность позиции, это отстаивание прав избирателей. Это то, о чём мы говорим постоянно. К этому всё это и относится. Это ещё и про разделение властей», — пошутила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала, что киевский режим считает возможные переговоры с Москвой «нежизнеспособным» предложением, письмо группы американских либералов в адрес главы Белого дома Джо Байдена Киев расценивает как сигнал для президента России Владимира Путина.