Пекин, 26 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Власти Китая сохранят единство страны и обрекут на неудачу любые попытки тайваньских сепаратистов обособить остров от материковой части КНР. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

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«Мы будем действовать решительно, жестко пресечем попытки сторонников так называемой независимости Тайваня, а также вмешательство внешних сил», — заявил он на пресс-конференции.

Сяогуан добавил, что Пекин во что бы то ни стало «обеспечит процесс воссоединения родины», а сепаратисты на Тайване — «большая преграда на пути объединения родины».