Иркутск, 26 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Индекс цен в промышленном производстве Иркутской области за сентябрь 2022 года к предыдущему месяцу составил 101,2%, сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается при этом, что продукция, реализованная на внутреннем рынке, подорожала на 2,2%, экспортная подешевела на 1,6%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Наибольший рост цен произошел в добыче и обогащении железной руды — на 15,6%. Кроме того, подорожали нефть, продукция целлюлозно-бумажного производства и деревообработки, реализованные внутри страны (соответственно на 5,5%, 4,5% и 2,8%), а также экспортируемый алюминий (на 4%), электроэнергия (на 2,7%), кабели и кабельная арматура (на 2,4%).

Вместе с тем подешевели уголь и нефтепродукты (соответственно на 11,5% и 7,4%, главным образом, за счет экспорта). Снижение цен (около 4%) отмечено на золотодобывающих предприятиях и в производстве пластмассовых изделий, на 3% — в производстве лекарственных средств, на 2,6% — изделий из бетона, на 1,2% – химических веществ и продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область в первом квартале 2022 года вновь увеличила налоговые поступления в бюджет от предприятий лесой-промышленного комплекса: общая сумма составила 3,6 млрд рублей.

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