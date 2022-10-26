Астана, 26 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Правительство Казахстана планирует запустить сеть приграничных торгово-экономических центров, которые будут способствовать развитию отношений с соседними странами. С таким заявлением 26 октября выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев в республиканском общественном штабе по поддержке его кандидатуры на выборах.

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«Запустим сеть приграничных торгово-экономических центров с Россией, Китаем, странами Центральной Азии», — заявил глава республики.

Токаев также заявил, что его предвыборная программа также предполагает развитие железных дорог и создание такой энергетической системы, которая позволит удовлетворить все внутренние потребности.

Напомним, ранее в Казахстане внесли поправки в конституцию, предусматривающие, что президента страны избирают только один раз на семь лет. Досрочные выборы по решению Токаева были назначены на 20 ноября.