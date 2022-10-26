Белгород, 26 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе Росавиации.

Belgorodavia.ru Международный аэропорт «Белгород»

Ограничение будет действовать как минимум до 3 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени. Режим действует ещё для 10 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Белгорода закрыт с февраля 2022 года.