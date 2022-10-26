п. Металлострой, , 10:03 — REGNUM Пятикилометровая пробка, согласно данным онлайн-карт на утро 26 октября, образовалась в обе стороны на Советском проспекте в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга из-за большого пожара в складском здании, который пожарные тушат уже 13 часов.

Автомобильная пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

Пробка образовалась на главной магистрали Металлостроя — Советском проспекте. Движение там также затруднено из-за ДТП, которое произошло на перекрестке с Плановой улицей. Кроме того, полностью встало движение по части улицы Богайчука, а также по Железнодорожной, Пионерской, Центральной улицам.

Добавим, что также стоит в пробке внутреннее кольцо КАД Петербурга от Софийской улицы до Мурманского шоссе, там произошло несколько ДТП и ведутся дорожные работы. Ввиду чего жителям Металлостроя и района Рыбацкое стоит заранее продумывать пути следования. В остальном дорожная обстановка в Петербурге оценивается в пять баллов.

Ранее ИА REGNUM рассказывала, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 25 октября в 20:48 мск. В здании склада размером 100×240 метров, высотой 12 метров на Северном проезде, 8, в Металлострой загорелись строительные материалы. Площадь пожара достигала 12 тыс. кв. метров, произошло обрушение части стены и кровли. Только к 00:39 мск пожарным удалось локализовать возгорание, однако ликвидация пожара все еще продолжается.

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