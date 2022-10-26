Бухарест, 26 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Введенное правительством Румынии в связи с энергетическим кризисом ограничение цен на древесину вызвало хаос на внутреннем потребительском рынке. Об этом 26 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Запас дров

По некоторым данным, десятки лесных хозяйств отказываются продавать твердотопливные материалы по установленной стоимости ниже 400 леев ($81,5) за кубический метр. При этом представители местных властей констатируют, что на большинстве коммунальных складов отсутствуют дрова, а частные предприятия реализуют соответствующую продукцию по цене, превышающей установленные аналоги в 3-4 раза.

Как отметили представители одного из крупнейших лесопромышленных объединений Румынии, для регулирования ситуации необходимо ввести специальные талоны на покупку дров для населения.

Напомним, ранее румынский кабинет министров признал проблему обеспечения жителей страны теплом и горячей водой в осенне-зимний период 2022-го — 2023-го годов. Независимые эксперты утверждают, что это связано с поддержкой официальным Бухарестом международных экономических санкций против Российской Федерации.