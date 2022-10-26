Москва, , 09:48 — REGNUM В столице в павильонах №57 и №55 на ВДНХ и в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке впервые пройдёт Московская неделя интерьера и дизайна, сообщается 26 октября на портале мэра столицы.

С 1 по 6 ноября свою продукцию представят больше 350 брендов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Туниса и Египта. В рамках деловой программы выступят более 200 экспертов отрасли.

Москвичи и гости столицы увидят лучшие идеи дизайнеров для обустройства квартир, офисов и коворкинг-центров, а также инновационные решения в области проектировки и планирования помещений.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне 2022 года состоялась первая Московская неделя моды.

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