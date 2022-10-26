Ярославль, , 11:53 — REGNUM Новое кладбище Ярославля планируется расположить около трассы М-8 в Ярославском районе, около деревни Прохоровское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали местные жители.

Деревня Прохоровское, у которой планируется разместить кладбище Яндекс-карты

Это примерно в трёх километрах от базы отдыха и деревни Белкино в сторону Москвы, у поворота на Селифонтово.

Деревня Прохоровское, у которой планируется разместить кладбище Яндекс-карты

Жители и владельцы домов в самой деревне Прохоровское недовольны такими планами. О них они узнали, можно сказать, случайно. 21 октября на деревенском собрании люди хотели обсудить проблему дорог, и пригласили для этого главу Карабихского сельского поселения Дмитрия Шибаева. Он и сказал: напротив Прохоровского будет кладбище, под него выделено 70 гектар.

«У нас близко находятся грунтовые воды, ещё и склон имеется. Все мы пользуемся колодезной водой, у кого-то глубина на пять колец. Это небезопасно, вода может быть отравлена. Да и в целом, мимо нас постоянно будут ездить катафалки. Штук по 30-40 в день! Мы ежедневно будем на похоронах. А детям каково все это видеть», — пожаловалась местная жительница Лидия Дуднева.

Однако Дмитрий Шибаев считает, что отведенный властями участок соответствует нормам. Опасаться ярославцам нечего.

«Кладбище — не просто земля. Здесь будут оформлены санитарный и технический паспорта, сейчас готовится соответствующая документация. Эксперты работают на месте, изучают территорию: уровни, высоты, залегание грунтовых вод. Все те переживания, которые есть у местных жителей, предусмотрены законодательством и будут исключены. У кладбища сделают санитарные рвы, ограждения, освещение. К тому же от предполагаемых будущих захоронений до жилых домов около 500 метров, а по законодательству допускается 300», — объяснил глава Карабихского сельского поселения Дмитрий Шибаев.

Пока что успокоить жителей Прохоровского не получилось, они намерены обращаться в прокуратуру.

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