Жители деревни под Ярославлем выступили против нового городского кладбища
Ярославль, 26 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Новое кладбище Ярославля планируется расположить около трассы М-8 в Ярославском районе, около деревни Прохоровское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали местные жители.
Это примерно в трёх километрах от базы отдыха и деревни Белкино в сторону Москвы, у поворота на Селифонтово.
Жители и владельцы домов в самой деревне Прохоровское недовольны такими планами. О них они узнали, можно сказать, случайно. 21 октября на деревенском собрании люди хотели обсудить проблему дорог, и пригласили для этого главу Карабихского сельского поселения Дмитрия Шибаева. Он и сказал: напротив Прохоровского будет кладбище, под него выделено 70 гектар.
Однако Дмитрий Шибаев считает, что отведенный властями участок соответствует нормам. Опасаться ярославцам нечего.
Пока что успокоить жителей Прохоровского не получилось, они намерены обращаться в прокуратуру.