Калуга, 26 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Калужской области больше нет очереди в детский сад. Каждому ребёнку региона от 1,5 до 7 лет гарантировано место в дошкольном учреждении. Об этом 26 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного правительства.

Правительство Калужской области В Калужской области ликвидировали очереди в детские сады

В этом году открыты новые сады в Калуге и посёлке Детчино. Скоро свои двери для детей распахнёт «Солнышко» в Мещовске. Садик рассчитан на 160 мест. В нём будет одинаковое количество ясельных и дошкольных групп. Кроме уютных помещений для занятий и сна здесь есть бассейн, солевая комната, музыкальный и спортивный залы, столовая полного цикла.

Строительство детских садов в регионе продолжится. В планах — детсады в Калуге на улице Заречной и Обнинске в 55-м микрорайоне, а также в селе Воскресенское Ферзиковского района.