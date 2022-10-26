Петропавловск-Камчатский, , 09:45 — REGNUM На Камчатке 26 октября был зафиксирован выброс пепла из вулкана Безымянный, сообщили в краевом управлении МЧС.

Вулкан Безымянный Dan Miller

Читайте также: На Камчатке посёлок засыпало пеплом после извержения вулкана

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый столб достиг высоты до 6 км, при высоте самого вулкана 2882 метра.

Пепловое облако распространилось в сторону Камчатского залива. Отмечается, что по пути следования шлейфа населённых пунктов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 24 октября в посёлке Ключи выпал пепел после извержения вулкана Безымянный.