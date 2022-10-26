Абакан, 26 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Депутаты Верховного совета Хакасии утвердили законопроекты о помощи мобилизованным. Об этом рассказал глава республики Валентин Коновалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vskhakasia.ru В Верховном Совете Хакасии

Пакет мер поддержки включает в себя увеличение региональной единовременной выплаты до 100 тыс. рублей, отмену транспортного налога в текущем налоговом периоде, возмещение расходов на оплату ЖКУ, взносов за капремонт, покупку твёрдого топлива до конца 2022 года.

Кроме того, дети мобилизованных могут получить бесплатные путёвки в лагеря отдыха, их родителям предоставят социальные услуги на дому. После возвращения домой военнослужащие смогут бесплатно отдохнуть в Черногорском оздоровительном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике открыли горячую линию психологической помощи для родных и близких граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

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