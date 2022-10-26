Сеул, , 09:45 — REGNUM 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поздравил Си Цзиньпина с избранием генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Китая на третий срок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в своём послании глава Южной Кореи выразил надежду на дальнейшее взаимодействие и поддержание контактов в целях развития двусторонних отношений.

Пожелав Китаю дальнейшего процветания, Юн Сок Ёль выразил уверенность в продолжении тесного сотрудничества в сохранении мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

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