Сеул, 26 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поздравил Си Цзиньпина с избранием генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Китая на третий срок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Сообщается, что в своём послании глава Южной Кореи выразил надежду на дальнейшее взаимодействие и поддержание контактов в целях развития двусторонних отношений.

Пожелав Китаю дальнейшего процветания, Юн Сок Ёль выразил уверенность в продолжении тесного сотрудничества в сохранении мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.