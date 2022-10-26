Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Санкт-Петербург возглавил рейтинг по спросу у жителей России на аренду жилья в период новогодних праздников. Об этом сообщил гендиректор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно. ру» Юрий Кузнецов, передаёт 26 октября ТАСС.

Световые украшения в Новый год в Санкт-Петербурге (архивное фото) Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Помимо Северной столицы в пятёрку лидеров вошли Москва, Казань, Минск и Сочи. В этих городах жители России чаще всего оформляли ранние бронирования жилья на Новый год.

«В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса», — отметил Кузнецов.

В среднем за сутки за жильё в Петербурге придётся заплатить 4,5 тыс. рублей (+19% к уровню прошлого года). В Москве несколько дороже — 4,9 тыс. рублей (+12%).

Эксперт отметил, что роста стоимости жилья ожидать не стоит, так как на него уже выставили актуальные цены. При этом мест для туристов еще много.

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