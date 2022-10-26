Иркутск, 26 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Иркутской области, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в 1 полугодии 2022 года потребительские расходы в среднем на одного члена домохозяйства составили 18,9 тыс. рублей в месяц, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова Продовольствие на прилавке

Расходы на покупку непродовольственных товаров по сравнению с прошлым годом снизились на 1,4%, затраты на питание, напротив, возросли на 13,9%, оплату услуг — на 21,3%.

В связи с неравномерным изменением этих затрат меняется их доля в общей сумме потребительских расходов. Доля расходов на покупку непродовольственных товаров постепенно снижается (за год — с 40,3% до 36,4%), а расходов на питание и оплату услуг растет (соответственно с 34,3 до 35,5% и с 23,2 до 25,7%).

Структура расходов на домашнее питание домохозяйств существенно не изменилась. Как и прежде, наиболее затратна покупка мясной продукции (в городских семьях это более четверти всех расходов на питание). Почти не различается сумма расходов на молочную продукцию и хлеб, хлебобулочные изделия, включая крупы, — суммарно это еще более четверти продуктовых расходов.

В сельской местности структура расходов на питание другая. В отличие от горожан, сельские семьи почти равную сумму тратят на мясные и хлебные продукты (по 18%) и заметно меньше — на молоко и другие молочные продукты (12%).

Потребительские расходы заметно различаются в семьях разного состава. В семьях из 4 и более человек на покупку продуктов питания ежемесячно расходуется 4855 рублей на каждого, тогда как одиноко живущий человек тратит на это около 12 тысяч рублей, обеспечивая более качественное и разнообразное питание, и достаточно денег остается на услуги и непродовольственные товары, включая дорогостоящие предметы длительного пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1 квартале 2021 года потребительские расходы в среднем на одного члена домохозяйства в Иркутской области составляли 17 634 рубля в месяц.

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