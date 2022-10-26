Рабат, 26 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Фонд развития Африканского союза (АС) следует создать для финансирования коллективных действий в области социально-экономического развития, полагает министр иностранных дел Марокко Насер Бурита. Об этом он заявил по видеосвязи в ходе конференции в Танжере.

Udo Geisler Марокко

Королевство Марокко, подчеркнул Бурита, привержено переориентации усилий по дальнейшему продвижению тройственной связки — мир, безопасность и развитие — в африканскую институциональную архитектуру.

При этом он заявил о необходимости создать «фонд развития АС, предназначенный для финансирования африканских коллективных действий в области социально-экономического и человеческого развития», сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

Марокканский министр также назвал доверие краеугольным камнем для запуска всех объединительных проектов Африки.

Конференция в Танжере посвящена связи между миром, безопасностью и развитием и приурочена к председательству Марокко в Совете мира и безопасности АС.

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