Мелитополь, , 09:40 — REGNUM На запорожское направление была направлена значительная часть вооружённых формирований нацистского режима Киева, и в данный момент ведётся перегруппировка этих соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи. Об этом 26 октября завил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Идёт перегруппировка большого количества соединений. <…> [ВСУ], перебросив своих боевиков с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление в район Орехова и в район Гуляйполя, с перспективой удара по Васильевке, Пологам непосредственно. Вот эти направления у нас наиболее горячие на сегодняшний день», — сказал он.

Также Рогов уточнил, что в данный момент на линии фронта наблюдается позиционное противостояние и ведутся артиллерийские дуэли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чат-бот для информирования силовых структур о диверсантах и пособниках киевского режима был запущен в Новой Каховке Херсонской области.