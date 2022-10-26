Уфа, , 09:42 — REGNUM Аграрно-промышленный комплекс (АПК) Башкирии пока не особо почувствовал влияние частичной мобилизации. Об этом 25 октября сообщил заместитель премьер-министра правительства региона — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на пресс-конференции.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По первоначальному списку было 700 человек из всех мобилизованных. Часть уехали. Часть остались: специалисты, которые работают на сельхозпредприятиях и пищевой промышленности, а также ИП и главы крестьянско-фермерских хозяйств, которые имеют право подписи, единственный, кто ведет бухгалтерию и подписывает договоры», — сообщил министр.

Он отметил, что по предприятиям было разрешено забронировать 26% от общего штата (для уникальных специалистов).

«В ряде случаев министерство отрабатывало вопросы мобилизации аграриев индивидуально с военкоматами, к примеру, по уникальным специалистам. Также были случаи, когда сотрудники предприятий АПК решили уйти в зону СВО добровольцами», — отметил чиновник.

Он добавил, что пока отрасль не особо почувствовала влияние мобилизации, поскольку кадровый резерв был сформирован еще в пандемию коронавируса.

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