Пермь, 26 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Гордума Перми утвердила изменения в бюджет города на 2022 год. В частности, одобрено сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, сообщили в пресс-службе гордумы.

ИА REGNUM Деньги

Расходы на обслуживание долга города уменьшат на 17 млн рублей. Средства планируется направить на устройство ледовых городков в районах краевой столицы, увеличение финансирования спортивных школ, содержание остановочных пунктов, приобретение кормов для животных в муниципальное учреждение «Служба по обращению с животными». Кроме того, предполагается перераспределение средств на ремонт по объектам департамента дорог и благоустройства и на расходы департамента образования.

Как отметила первый заместитель председателя Пермской городской думы, председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник, изменения в бюджете незначительные — 17 млн рублей. «Первоначально предлагалось 53 млн рублей, 37 млн. рублей мы не взяли к рассмотрению», — сказала она.